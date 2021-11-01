Diretório de Empresas
Bluecrew
    Sobre

    Bluecrew is the first hourly workforce-as-a-service provider: combining W-2 labor, a workforce management platform, and data + analytics for workplaces who have hourly workers and fluctuating demand.

    bluecrewjobs.com
    Website
    2014
    Ano de Fundação
    320
    Nº de Funcionários
    $50M-$100M
    Receita Estimada
    Sede

    Outros Recursos