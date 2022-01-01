Pluralsight Salários

O salário da Pluralsight varia de $62,559 em remuneração total por ano para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade inferior a $425,850 para um Sucesso do Cliente na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Pluralsight . Última atualização: 11/28/2025