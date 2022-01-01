Diretório de Empresas
VTS
VTS Salários

O salário da VTS varia de $88,200 em remuneração total por ano para um Analista de Negócios na extremidade inferior a $850,944 para um Recrutador na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da VTS. Última atualização: 11/13/2025

Engenheiro de Software
Median $115K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gestor de Engenharia de Software
Median $155K
Designer de Produto
Median $92K

Gestor de Produto
Median $116K
Analista de Negócios
$88.2K
Atendimento ao Cliente
$118K
Sucesso do Cliente
$179K
Cientista de Dados
$161K
Engenheiro de Hardware
$107K
Gestor de Projeto
$114K
Recrutador
$851K
Vendas
$189K
Engenheiro de Vendas
$161K
Analista de Cibersegurança
$116K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na VTS, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na VTS é Recrutador at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $850,944. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na VTS é $116,920.

