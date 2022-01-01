Diretório de Empresas
Kaseya
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Kaseya Salários

O salário da Kaseya varia de $40,778 em remuneração total por ano para Arquiteto de Soluções na faixa mais baixa a $105,440 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Kaseya. Última atualização: 9/15/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Software Engineer 2 $68.1K
Senior Software Engineer $77.4K

Engenheiro de Software Full-Stack

Vendas
Median $80K

Gerente de Conta

Gerente de Produto
Median $105K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Atendimento ao Cliente
$42.2K
Recursos Humanos
$88.2K
Consultor de Gestão
$96.6K
Designer de Produto
$95.5K
Gerente de Projeto
$71.6K
Gerente de Engenharia de Software
$78.3K
Arquiteto de Soluções
$40.8K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

De best betaalde functie gerapporteerd bij Kaseya is Gerente de Produto met een jaarlijkse totale beloning van $105,440. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Kaseya is $78,290.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Kaseya

Empresas Relacionadas

  • QGenda
  • ArborMetrix
  • Accruent
  • Rightpoint
  • Verys
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos