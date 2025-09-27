Diretório de Empresas
Kaseya
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Kaseya Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in Poland na Kaseya varia de PLN 255K por year para Software Engineer 2 a PLN 291K por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in Poland mediano por year totaliza PLN 265K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Kaseya. Última atualização: 9/27/2025

Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Software Engineer 1
(Nível Iniciante)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Ver 2 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis

PLN 603K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de PLN 113K+ (às vezes PLN 1.13M+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Kaseya?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Engenheiro de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

ለEngenheiro de Software በKaseya in Poland የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የPLN 327,642 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በKaseya ለEngenheiro de Software ሚና in Poland የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ PLN 274,918 ነው።

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Kaseya

Empresas Relacionadas

  • QGenda
  • ArborMetrix
  • Accruent
  • Rightpoint
  • Verys
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos