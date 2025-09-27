Diretório de Empresas
Kaseya
Kaseya Gerente de Produto Salários

O pacote de remuneração in Canada mediano de Gerente de Produto na Kaseya totaliza CA$149K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Kaseya. Última atualização: 9/27/2025

Pacote Mediano
company icon
Kaseya
Product Manager
Vancouver, BC, Canada
Total por ano
CA$149K
Nível
L2
Salário base
CA$149K
Stock (/yr)
CA$0
Bônus
CA$0
Anos na empresa
0 Anos
Anos de exp
4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Kaseya?

CA$226K

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Produto na Kaseya in Canada é uma remuneração total anual de CA$282,793. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Kaseya para a função de Gerente de Produto in Canada é CA$145,955.

Outros Recursos