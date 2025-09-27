Diretório de Empresas
Kaseya Vendas Salários

A remuneração de Vendas in United States na Kaseya totaliza $136K por year para Senior Sales. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $80K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Kaseya. Última atualização: 9/27/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Sales 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Sales 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Sales
$96.3K
$90K
$0
$6.3K
Staff Sales 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Quais são os níveis de carreira na Kaseya?

Títulos Incluídos

Gerente de Conta

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Vendas na Kaseya in United States é uma remuneração total anual de $160,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Kaseya para a função de Vendas in United States é $53,000.

