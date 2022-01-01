Ingram Micro Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Ingram Micro varia de $10,091 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $264,924 para um Arquiteto de Soluções na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Ingram Micro. Última atualização: 8/12/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $10.1K
Designer de Produto
Median $168K

Designer de Experiência do Usuário

Cientista de Dados
Median $83.9K

Analista de Negócios
$186K
Analista Financeiro
$127K
Tecnólogo em Informática (TI)
$146K
Marketing
$101K
Gerente de Produto
$83.6K
Gerente de Projeto
$119K
Vendas
$72.5K
Engenheiro de Vendas
$20.7K
Gerente de Engenharia de Software
$81K
Arquiteto de Soluções
$265K
Gerente de Programa Técnico
$176K
Pesquisador de Experiência do Usuário
$77.4K
Capitalista de Risco
$66.7K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Ingram Micro is Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $264,924. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ingram Micro is $92,702.

