Ingram Micro
Principais Insights
    • Sobre

    Delivering global technology and supply chain services to support cloud aggregation, data center management, logistics, technology distribution, mobility device life-cycle and training.

    ingrammicro.com
    Site
    1979
    Ano de Fundação
    24,430
    # de Funcionários
    $10B+
    Receita Estimada
    Sede

    Outros Recursos