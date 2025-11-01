Diretório de Empresas
Ingram Micro
Ingram Micro Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in India na Ingram Micro varia de ₹925K por year para Software Engineer II a ₹1.65M por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in India mediano por year totaliza ₹1.11M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Ingram Micro. Última atualização: 11/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Associate Software Engineer
(Nível Iniciante)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Ingram Micro?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Ingram Micro in India é uma remuneração total anual de ₹1,650,438. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Ingram Micro para a função de Engenheiro de Software in India é ₹728,800.

Outros Recursos