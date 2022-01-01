Domo Salários

Diretório de Empresas
O salário da Domo varia de $22,928 em remuneração total por ano para Designer Gráfico na faixa mais baixa a $183,000 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Domo. Última atualização: 10/14/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $155K
Designer de Produto
Median $115K

Designer UX

Gerente de Produto
Median $183K

Marketing
Median $183K
Assistente Administrativo
$44.8K
Cientista de Dados
$125K
Designer Gráfico
$22.9K
Recrutador
$141K
Vendas
$163K
Gerente de Engenharia de Software
$159K
Gerente de Programa Técnico
$77.4K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Domo, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Domo é Gerente de Produto com uma remuneração total anual de $183,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Domo é $140,700.

Outros Recursos