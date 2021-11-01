Katalog firm
Uplift
Uplift Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Uplift wynosi od $83,200 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $228,850 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Uplift. Ostatnia aktualizacja: 11/16/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $83.2K
Analityk Danych
$92.5K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$229K

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Uplift jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $228,850. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Uplift wynosi $92,535.

