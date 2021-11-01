Uplift Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Uplift wynosi od $83,200 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $228,850 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Uplift . Ostatnia aktualizacja: 11/16/2025