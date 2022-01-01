Katalog firm
NEXT Trucking
NEXT Trucking Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w NEXT Trucking wynosi od $100,500 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Biznesowy na dolnym końcu do $180,000 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników NEXT Trucking. Ostatnia aktualizacja: 9/9/2025

$160K

Menedżer Produktu
Median $180K
Analityk Biznesowy
$101K
Projektant Produktu
$162K

Inżynier Oprogramowania
$164K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w NEXT Trucking jest Menedżer Produktu z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $180,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w NEXT Trucking wynosi $162,938.

