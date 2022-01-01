Katalog firm
Collective Health
Collective Health Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Collective Health wynosi od $65,325 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Biznesowy na dolnym końcu do $502,500 dla Sprzedaż na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Collective Health. Ostatnia aktualizacja: 10/13/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $195K
Menedżer Produktu
Median $138K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $250K

Menedżer Operacji Biznesowych
$97.5K
Analityk Biznesowy
$65.3K
Analityk Danych
$88.4K
Analityk Danych
$124K
Analityk Finansowy
$149K
Projektant Produktu
$170K
Sprzedaż
$503K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Collective Health, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Collective Health jest Sprzedaż at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $502,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Collective Health wynosi $143,625.

