Upgrade Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Upgrade wynosi od $54,880 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Biznesowy na dolnym końcu do $211,050 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Upgrade. Ostatnia aktualizacja: 11/16/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $143K
Menedżer Produktu
Median $207K
Analityk Danych
Median $116K

Analityk Biznesowy
$54.9K
Analityk Danych
$90.5K
Analityk Finansowy
$88.2K
Zasoby Ludzkie
$79.7K
Projektant Produktu
$129K
Rekruter
$95.6K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$211K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Upgrade, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Upgrade jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $211,050. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Upgrade wynosi $105,800.

