Upgrade Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Upgrade wynosi od $54,880 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Biznesowy na dolnym końcu do $211,050 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Upgrade . Ostatnia aktualizacja: 11/16/2025