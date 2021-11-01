Katalog firm
Travelers
Travelers Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Travelers wynosi od $51,299 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Finansowy na dolnym końcu do $281,585 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Travelers. Ostatnia aktualizacja: 10/27/2025

Inżynier Oprogramowania
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $159K
Senior Software Engineer $176K
Lead Software Engineer $271K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Danych

Inżynier Oprogramowania Produkcyjnego

Analityk Danych
Median $135K
Aktuariusz
Median $143K

Menedżer Produktu
Median $163K
Menedżer Projektu
Median $155K
Underwriter
Median $121K
Sprzedaż
Median $132K
Projektant Produktu
Median $96K
Księgowy
$86.6K
Analityk Biznesowy
$86.9K
Obsługa Klienta
$84K
Operacje Obsługi Klienta
$64.3K
Analityk Danych
$95.5K
Menedżer Analityki Danych
$179K
Analityk Finansowy
$51.3K
Inżynier Geolog
$79.6K
Projektant Graficzny
$84.6K
Cybersecurity Analyst
$209K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$282K
Architekt Rozwiązań
$261K

Data Architect

Menedżer Programu Technicznego
$129K
Inwestor Venture Capital
$98.5K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Travelers jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $281,585. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Travelers wynosi $129,350.

