CoStar Group Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w CoStar Group wynosi od $60,000 całkowitej rekompensaty rocznie dla Obsługa Klienta na dolnym końcu do $241,200 dla Menedżer Programu Technicznego na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników CoStar Group. Ostatnia aktualizacja: 10/13/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Associate Software Engineer $116K
Software Engineer I $123K
Software Engineer II $132K
Senior Software Engineer $160K
Lead Software Engineer $186K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Sieci

Inżynier DevOps

Analityk Danych
Median $129K
Cybersecurity Analyst
Median $170K

Projektant Produktu
Median $105K

Projektant UX

Menedżer Produktu
Median $130K
Obsługa Klienta
Median $60K
Marketing
Median $82K
Analityk Biznesowy
$197K
Rozwój Biznesu
$134K
Analityk Danych
$144K
Analityk Finansowy
Median $132K
Information Technologist (IT)
$78.4K
Operacje Marketingowe
$61.6K
Sprzedaż
$149K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $230K
Menedżer Programu Technicznego
$241K
Inwestor Venture Capital
$114K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W CoStar Group, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w CoStar Group jest Menedżer Programu Technicznego at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $241,200. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w CoStar Group wynosi $132,000.

