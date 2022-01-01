Katalog firm
Morgan Stanley
Morgan Stanley Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Morgan Stanley wynosi od $21,750 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $399,990 dla Inżynier Sprzętu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Morgan Stanley. Ostatnia aktualizacja: 10/17/2025

Inżynier Oprogramowania
L3 $21.8K
L4 $32.1K
L5 $59.1K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Zapewnienia Jakości (QA)

Inżynier Danych

Bankier Inwestycyjny
Analyst $140K
Associate $239K
Vice President $330K
Analityk Biznesowy
L3 $99K
L4 $118K
L5 $184K

Analityk Danych
L3 $131K
L4 $166K
L5 $247K

Badacz Ilościowy

Analityk Finansowy
L3 $104K
L4 $125K
L5 $250K
Menedżer Produktu
L3 $177K
L4 $133K
L5 $180K
L6 $348K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
L3 $29.6K
L4 $37.3K
L5 $68.7K
L6 $100K
Menedżer Projektu
L3 $127K
L4 $145K
Information Technologist (IT)
Median $130K
Operacje Biznesowe
Median $66.8K
Menedżer Programu Technicznego
Median $191K
Księgowy
Median $115K

Technical Accountant

Sprzedaż
Median $150K
Architekt Rozwiązań
Median $265K

Data Architect

Zasoby Ludzkie
Median $160K
Prawny
Median $187K
Inwestor Venture Capital
Median $120K

Współpracownik

Analityk

Marketing
Median $120K
Asystent Administracyjny
$99.5K
Menedżer Operacji Biznesowych
$296K
Rozwój Biznesu
$92.5K
Obsługa Klienta
$50.1K
Sukces Klienta
$49.2K
Analityk Danych
$58.6K
Inżynier Sprzętu
$400K
Konsultant Zarządzania
Median $60K
Operacje Marketingowe
$63.5K
Menedżer Projektowania Produktu
$129K
Menedżer Programu
$196K
Rekruter
$161K
Sprawy Regulacyjne
$149K
Cybersecurity Analyst
$79.6K
Badacz UX
$99.5K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Morgan Stanley jest Inżynier Sprzętu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $399,990. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Morgan Stanley wynosi $128,175.

Inne zasoby