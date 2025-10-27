Katalog firm
Raptor Technologies Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United States w Raptor Technologies wynosi od $194K do $283K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Raptor Technologies. Ostatnia aktualizacja: 10/27/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$223K - $254K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$194K$223K$254K$283K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w Raptor Technologies in United States wynosi rocznie $283,200. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Raptor Technologies dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United States wynosi $194,400.

