Pinterest Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Pinterest wynosi od $16,080 całkowitej rekompensaty rocznie dla Operacje Marketingowe na dolnym końcu do $1,154,000 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Pinterest. Ostatnia aktualizacja: 8/26/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
IC13 $213K
IC14 $329K
IC15 $412K
IC16 $673K
IC17 $898K

Inżynier Uczenia Maszynowego

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Analityk Danych
L3 $205K
L4 $237K
L5 $360K
L6 $447K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
M15 $424K
M16 $569K
M17 $818K
M18 $1.15M

Menedżer Produktu
M14 $303K
M15 $402K
M16 $499K
Projektant Produktu
L4 $197K
L5 $374K
L6 $454K

Projektant UX

Sprzedaż
Median $204K

Menedżer ds. Klientów

Menedżer Programu Technicznego
Median $265K
Analityk Danych
Median $300K
Analityk Finansowy
Median $152K
Menedżer Projektu
Median $156K
Badacz UX
Median $275K
Operacje Biznesowe
Median $213K
Analityk Biznesowy
Median $152K
Menedżer Analityki Danych
Median $525K
Marketing
Median $261K
Menedżer Programu
Median $174K
Zasoby Ludzkie
Median $160K
Księgowy
$715K

Księgowy Techniczny

Menedżer Operacji Biznesowych
$176K
Rozwój Biznesu
$157K
Szef Sztabu
$211K
Rozwój Korporacyjny
$896K
Obsługa Klienta
$56.5K
Projektant Graficzny
$196K
Technolog Informacyjny (IT)
$55.2K
Prawny
$117K
Operacje Marketingowe
$16.1K
Menedżer Partnerów
$91.6K
Menedżer Projektowania Produktu
$249K
Rekruter
$76.2K
Inżynier Sprzedaży
$219K
Całkowite Wynagrodzenia
$283K
Inwestor Venture Capital
$159K
Harmonogram Uprawnień

50%

ROK 1

33%

ROK 2

17%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Pinterest, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 50% uprawnia w 1st-ROK (12.50% kwartalnie)

  • 33% uprawnia w 2nd-ROK (8.25% kwartalnie)

  • 17% uprawnia w 3rd-ROK (4.25% kwartalnie)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Pinterest, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Pinterest, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

The highest paying role reported at Pinterest is Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the M18 level with a yearly total compensation of $1,154,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Pinterest is $248,750.

