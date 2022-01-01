Katalog firm
Coinbase
Coinbase Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Coinbase wynosi od $69,345 całkowitej rekompensaty rocznie dla Obsługa Klienta na dolnym końcu do $1,186,000 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Coinbase. Ostatnia aktualizacja: 9/5/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
IC3 $206K
IC4 $258K
IC5 $398K
IC6 $556K
IC7 $748K
IC8 $1.19M

Inżynier Oprogramowania Frontend

Inżynier Uczenia Maszynowego

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Oprogramowania Produkcyjnego

Inżynier Kryptowalut

Menedżer Produktu
IC3 $191K
IC4 $237K
IC5 $370K
IC6 $507K
IC7 $793K
Projektant Produktu
IC3 $171K
IC5 $305K
IC6 $423K

Projektant Interakcji

Projektant UX

Analityk Danych
IC3 $178K
IC4 $216K
IC5 $402K
IC6 $480K
Menedżer Programu Technicznego
IC5 $314K
IC6 $366K
IC7 $476K
IC8 $933K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
M6 $560K
M7 $772K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
IC4 $200K
IC5 $285K
IC7 $474K
Zasoby Ludzkie
IC5 $195K
IC6 $268K
IC7 $257K
Marketing
IC5 $200K
IC6 $270K

Menedżer Marketingu Produktu

Menedżer Programu
IC4 $163K
IC5 $193K
Menedżer Projektu
IC5 $213K
IC6 $346K
Analityk Finansowy
Median $214K
Analityk Danych
Median $175K
Rozwój Biznesu
Median $477K
Prawny
Median $526K
Technolog Informacyjny (IT)
Median $240K
Menedżer Analityki Danych
Median $380K
Asystent Administracyjny
$143K
Operacje Biznesowe
$200K
Analityk Biznesowy
$263K
Obsługa Klienta
$69.3K
Operacje Obsługi Klienta
$135K
Sukces Klienta
$352K
Konsultant Zarządzania
$335K
Operacje Marketingowe
$550K
Rekruter
$228K
Sprzedaż
$213K
Architekt Rozwiązań
$219K

Architekt Danych

Cloud Security Architect

Badacz UX
Median $262K
Harmonogram Uprawnień

100%

ROK 1

Typ Akcji
RSU

W Coinbase, RSUs podlegają 1-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 100% uprawnia w 1st-ROK (25.00% kwartalnie)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Coinbase, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Coinbase jest Inżynier Oprogramowania at the IC8 level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $1,186,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Coinbase wynosi $268,745.

Inne zasoby