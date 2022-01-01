Katalog firm
Roblox
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

Roblox Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Roblox waha się od $19,386 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Projektant graficzny na dolnym końcu do $1,200,556 dla Inżynier oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Roblox. Ostatnia aktualizacja: 8/19/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Inżynier oprogramowania
IC1 $222K
IC2 $333K
IC3 $422K
IC4 $512K
IC5 $793K
IC6 $740K
TD1 $1.2M

Inżynier uczenia maszynowego

Inżynier oprogramowania backend

Inżynier oprogramowania full-stack

Inżynier sieci

Inżynier zapewnienia jakości (QA)

Inżynier oprogramowania produkcyjnego

Inżynier bezpieczeństwa oprogramowania

Inżynier niezawodności systemu

Inżynier oprogramowania gier wideo

Menedżer produktu
IC2 $236K
IC3 $352K
IC4 $365K
IC5 $555K
IC6 $712K
Rekruter
IC4 $198K
M1 $296K
M2 $289K

Rekruter techniczny

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Projektant produktu
IC1 $182K
IC4 $357K
IC5 $477K

Projektant UX

Naukowiec danych
IC3 $328K
IC4 $428K
IC5 $512K
Kierownik inżynierii oprogramowania
IC1 $723K
IC5 $677K
IC6 $742K
Analityk finansowy
Median $185K
Marketing
Median $260K
Asystent administracyjny
$141K
Analityk biznesowy
$161K
Kierownik nauki o danych
$564K
Projektant graficzny
$19.4K
Zasoby ludzkie
$281K
Specjalista IT
$275K
Kierownik projektowania produktu
$467K
Kierownik programu
$296K
Analityk cyberbezpieczeństwa
$318K
Kierownik programu technicznego
$274K
Specjalista ds. dokumentacji technicznej
$191K
Zaufanie i bezpieczeństwo
$228K
Inwestor venture capital
$653K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram nabywania praw

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Rodzaj akcji
RSU

W firmie Roblox, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi nabywania praw:

  • 33% nabywa się w 1st-ROK (8.25% kwartalnie)

  • 33% nabywa się w 2nd-ROK (8.25% kwartalnie)

  • 33% nabywa się w 3rd-ROK (8.25% kwartalnie)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Rodzaj akcji
RSU

W firmie Roblox, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi nabywania praw:

  • 25% nabywa się w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% nabywa się w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% nabywa się w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% nabywa się w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

Masz pytanie? Zapytaj społeczność.

Odwiedź społeczność Levels.fyi, aby wchodzić w interakcje z pracownikami różnych firm, otrzymywać porady kariery i więcej.

Odwiedź teraz!

FAQ

Roblox में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका Inżynier oprogramowania at the TD1 level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $1,200,556 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Roblox में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $332,693 है।

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla Roblox

Powiązane firmy

  • Lyft
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Robinhood
  • Snap
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby