Travelers
Travelers Lønninger

Travelerss lønn varierer fra $51,299 i total kompensasjon per år for en Finansanalytiker på laveste nivå til $281,585 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Travelers. Sist oppdatert: 10/27/2025

Programvareutvikler
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $159K
Senior Software Engineer $176K
Lead Software Engineer $271K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Dataingeniør

Produksjon Programvareingeniør

Dataforsker
Median $135K
Aktuar
Median $143K

Produktleder
Median $163K
Prosjektleder
Median $155K
Forsikringsgarantist
Median $121K
Salg
Median $132K
Produktdesigner
Median $96K
Regnskapsfører
$86.6K
Forretningsanalytiker
$86.9K
Kundeservice
$84K
Kundeserviceoperasjoner
$64.3K
Dataanalytiker
$95.5K
Dataforskningsleder
$179K
Finansanalytiker
$51.3K
Geologisk ingeniør
$79.6K
Grafisk designer
$84.6K
Cybersecurity Analyst
$209K
Programvareutviklingsleder
$282K
Løsningsarkitekt
$261K

Data Architect

Teknisk programleder
$129K
Risikokapitalist
$98.5K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Travelers er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $281,585. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Travelers er $129,350.

