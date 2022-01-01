Selskapskatalog
Morgan Stanley
Morgan Stanley Lønninger

Morgan Stanleys lønn varierer fra $21,750 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $399,990 for en Maskinvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Morgan Stanley. Sist oppdatert: 10/17/2025

Programvareutvikler
L3 $21.8K
L4 $32.1K
L5 $59.1K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Dataingeniør

Investeringsbankmann
Analyst $140K
Associate $239K
Vice President $330K
Forretningsanalytiker
L3 $99K
L4 $118K
L5 $184K

Dataforsker
L3 $131K
L4 $166K
L5 $247K

Kvantitativ Forsker

Finansanalytiker
L3 $104K
L4 $125K
L5 $250K
Produktleder
L3 $177K
L4 $133K
L5 $180K
L6 $348K
Programvareutviklingsleder
L3 $29.6K
L4 $37.3K
L5 $68.7K
L6 $100K
Prosjektleder
L3 $127K
L4 $145K
Information Technologist (IT)
Median $130K
Forretningsoperasjoner
Median $66.8K
Teknisk programleder
Median $191K
Regnskapsfører
Median $115K

Technical Accountant

Salg
Median $150K
Løsningsarkitekt
Median $265K

Data Architect

Personalavdeling
Median $160K
Juridisk
Median $187K
Risikokapitalist
Median $120K

Medarbeider

Analytiker

Markedsføring
Median $120K
Administrativ assistent
$99.5K
Forretningsoperasjonsleder
$296K
Forretningsutvikling
$92.5K
Kundeservice
$50.1K
Kundesuksess
$49.2K
Dataanalytiker
$58.6K
Maskinvareingeniør
$400K
Ledelsesrådgiver
Median $60K
Markedsføringsoperasjoner
$63.5K
Produktdesignleder
$129K
Programleder
$196K
Rekrutterer
$161K
Regulatoriske forhold
$149K
Cybersecurity Analyst
$79.6K
UX-forsker
$99.5K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Morgan Stanley er Maskinvareingeniør at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $399,990. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Morgan Stanley er $128,175.

