Morgan Stanley Lønninger

Morgan Stanleys lønn varierer fra $21,750 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $399,990 for en Maskinvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Morgan Stanley . Sist oppdatert: 10/17/2025