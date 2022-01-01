Selskapsoversikt
Blackstone
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

Blackstone Lønninger

Blackstones lønnsområde varierer fra $40,903 i total kompensasjon årlig for Forretningsanalytiker i nedre ende til $300,000 for Venturekapitalist i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Blackstone. Sist oppdatert: 8/23/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Programvareingeniør
Analyst $147K
Associate $168K
Vice President $261K

Backend programvareingeniør

Full-stack programvareingeniør

Finansanalytiker
Median $110K
Venturekapitalist
Median $300K

Assosiert

Analytiker

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Dataanalytiker
Median $150K
Produktsjef
Median $155K
Dataanalytiker
Median $135K
Forretningsanalytiker
$40.9K
Forretningsutvikling
$133K
Kundesuksess
$109K
IT-teknolog
$139K
Investeringsbankmann
$168K
Juridisk
$219K
Markedsføring
$199K
Prosjektleder
$48K
Cybersikkerhetsanalytiker
$136K
Programvareingeniørsjef
$207K
Løsningsarkitekt
$60.6K
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Blackstone er Venturekapitalist med en årlig total kompensasjon på $300,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Blackstone er $146,731.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for Blackstone

Relaterte selskaper

  • Capital One
  • Morgan Stanley
  • Prudential Financial
  • SunTrust
  • Comerica
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser