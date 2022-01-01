Selskapskatalog
CoStar Group
CoStar Group Lønninger

CoStar Groups lønn varierer fra $60,000 i total kompensasjon per år for en Kundeservice på laveste nivå til $241,200 for en Teknisk programleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos CoStar Group. Sist oppdatert: 10/13/2025

$160K

Programvareutvikler
Associate Software Engineer $116K
Software Engineer I $123K
Software Engineer II $132K
Senior Software Engineer $160K
Lead Software Engineer $186K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Nettverksингениør

DevOps Ingeniør

Dataforsker
Median $129K
Cybersecurity Analyst
Median $170K

Produktdesigner
Median $105K

UX Designer

Produktleder
Median $130K
Kundeservice
Median $60K
Markedsføring
Median $82K
Forretningsanalytiker
$197K
Forretningsutvikling
$134K
Dataanalytiker
$144K
Finansanalytiker
Median $132K
Information Technologist (IT)
$78.4K
Markedsføringsoperasjoner
$61.6K
Salg
$149K
Programvareutviklingsleder
Median $230K
Teknisk programleder
$241K
Risikokapitalist
$114K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos CoStar Group er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos CoStar Group er Teknisk programleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $241,200. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos CoStar Group er $132,000.

