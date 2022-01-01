Progressive Lønninger

Selskapskatalog
Progressives lønn varierer fra $43,215 i total kompensasjon per år for en Salg på laveste nivå til $206,000 for en Datavitenskaper på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Progressive. Sist oppdatert: 11/28/2025

Programvareingeniør
Associate Application Developer $91.6K
Application Developer $107K
Senior Application Developer $134K
Lead Application Developer $166K

Fullstack Programvareutvikler

Dataanalytiker
Median $80K
Datavitenskaper
Senior Data Scientist $140K
Lead Data Scientist $206K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Informasjonsteknolog (IT)
Median $140K
Forretningsanalytiker
Median $100K
Skaderegulerer
$69.3K
Kundeservice
Median $54.5K
Markedsføring
$167K
Salg
$43.2K
Programvareutviklingsleder
$138K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Progressive er Datavitenskaper at the Lead Data Scientist level med en årlig totalkompensasjon på $206,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Progressive er $120,363.

