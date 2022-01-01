Progressive Lønninger

Progressives lønn varierer fra $43,215 i total kompensasjon per år for en Salg på laveste nivå til $206,000 for en Datavitenskaper på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Progressive . Sist oppdatert: 11/28/2025