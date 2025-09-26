Selskapskatalog
Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Singapore hos GovTech utgjør totalt SGD 122K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for GovTechs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/26/2025

Median Pakke
company icon
GovTech
AI Engineer
Singapore, SG, Singapore
Totalt per år
SGD 122K
Nivå
II
Grunnlønn
SGD 102K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 20.2K
År i selskapet
4 År
Års erfaring
4 År
Hva er karrierenivåene hos GovTech?

SGD 211K

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos GovTech in Singapore ligger på en årlig totalkompensasjon på SGD 179,587. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos GovTech for Programvareutvikler rollen in Singapore er SGD 105,221.

