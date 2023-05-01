Selskapskatalog
GovTech Lønninger

GovTechs lønn varierer fra $8,514 i total kompensasjon per år for en Dataanalytiker på laveste nivå til $163,213 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos GovTech. Sist oppdatert: 9/8/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $95.1K

Full-Stack Programvareingeniør

Dataingeniør

DevOps Ingeniør

Produktleder
Median $105K
Dataforsker
Median $100K

Produktdesigner
Median $73.2K

UX Designer

Forretningsanalytiker
Median $76.9K
Prosjektleder
Median $110K
Programvareutviklingsleder
Median $163K
Dataanalytiker
$8.5K
Personalavdeling
$82.1K
Programleder
$117K
Cybersikkerhetsanalytiker
$69.6K
Løsningsarkitekt
$103K

Dataarkitekt

Teknisk programleder
$74.6K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos GovTech er Programvareutviklingsleder med en årlig totalkompensasjon på $163,213. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos GovTech er $95,115.

