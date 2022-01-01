Selskapskatalog
Coinbase
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Coinbase Lønninger

Coinbases lønn varierer fra $69,345 i total kompensasjon per år for en Kundeservice på laveste nivå til $1,186,000 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Coinbase. Sist oppdatert: 9/5/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Programvareutvikler
IC3 $206K
IC4 $258K
IC5 $398K
IC6 $556K
IC7 $748K
IC8 $1.19M

Frontend Programvareingeniør

Maskinlæring Ingeniør

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Produksjon Programvareingeniør

Krypto Ingeniør

Produktleder
IC3 $191K
IC4 $237K
IC5 $370K
IC6 $507K
IC7 $793K
Produktdesigner
IC3 $171K
IC5 $305K
IC6 $423K

Interaksjonsdesigner

UX Designer

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Dataforsker
IC3 $178K
IC4 $216K
IC5 $402K
IC6 $480K
Teknisk programleder
IC5 $314K
IC6 $366K
IC7 $476K
IC8 $933K
Programvareutviklingsleder
M6 $560K
M7 $772K
Cybersikkerhetsanalytiker
IC4 $200K
IC5 $285K
IC7 $474K
Personalavdeling
IC5 $195K
IC6 $268K
IC7 $257K
Markedsføring
IC5 $200K
IC6 $270K

Produktmarkedsføring Manager

Programleder
IC4 $163K
IC5 $193K
Prosjektleder
IC5 $213K
IC6 $346K
Finansanalytiker
Median $214K
Dataanalytiker
Median $175K
Forretningsutvikling
Median $477K
Juridisk
Median $526K
Informasjonsteknolog (IT)
Median $240K
Dataforskningsleder
Median $380K
Administrativ assistent
$143K
Forretningsoperasjoner
$200K
Forretningsanalytiker
$263K
Kundeservice
$69.3K
Kundeserviceoperasjoner
$135K
Kundesuksess
$352K
Ledelsesrådgiver
$335K
Markedsføringsoperasjoner
$550K
Rekrutterer
$228K
Salg
$213K
Løsningsarkitekt
$219K

Dataarkitekt

Cloud Security Architect

UX-forsker
Median $262K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Opptjeningsplan

100%

ÅR 1

Aksjetype
RSU

Hos Coinbase er RSUs underlagt en 1-årig opptjeningsplan:

  • 100% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% kvartalsvis)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Coinbase er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

Har du et spørsmål? Spør samfunnet.

Besøk Levels.fyi-samfunnet for å engasjere deg med ansatte fra ulike selskaper, få karrieretips og mer.

Besøk nå!

Ofte stilte spørsmål

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Coinbase on Programvareutvikler at the IC8 level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $1,186,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Coinbase ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $268,745.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Coinbase

Relaterte selskaper

  • Zillow
  • Upstart
  • SoFi
  • Compass
  • LendingClub
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser