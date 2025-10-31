Selskapskatalog
Capital One
Capital One Markedsføring Lønninger

Markedsføring-mediankompensasjonspakken in Canada hos Capital One utgjør totalt CA$107K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Capital Ones totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/31/2025

Median Pakke
company icon
Capital One
Marketing
Toronto, ON, Canada
Totalt per år
CA$107K
Nivå
Senior Associate
Grunnlønn
CA$98.4K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$9K
År i selskapet
3 År
Års erfaring
4 År
Hva er karrierenivåene hos Capital One?
Block logo
+CA$80.6K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
Options

Hos Capital One er Options underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (33.30% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Markedsføring hos Capital One in Canada ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$108,119. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Capital One for Markedsføring rollen in Canada er CA$100,881.

Andre ressurser