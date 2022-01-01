Selskapskatalog
Capital One
Capital One Lønninger

Capital Ones lønn varierer fra $46,000 i total kompensasjon per år for en Kundeservice på laveste nivå til $523,333 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Capital One. Sist oppdatert: 9/7/2025

$160K

Programvareutvikler
Associate Software Eng $136K
Software Eng $154K
Senior Software Eng $173K
Lead Software Eng $211K
Senior Lead Software Eng $290K
Distinguished Eng $363K
Senior Distinguished Eng $461K

iOS Ingeniør

Mobil Programvareingeniør

Frontend Programvareingeniør

Maskinlæring Ingeniør

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Nettverksингениør

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Dataingeniør

Produksjon Programvareingeniør

Sikkerhet Programvareingeniør

Forskningsvitenskapsmann

Produktleder
Associate $111K
Senior Associate $133K
Principal Associate $126K
Manager $196K
Senior Manager $225K
Director $289K
Senior Director $386K
Vice President $523K
Forretningsanalytiker
Associate Business Analyst $115K
Business Analyst $119K
Principal Associate $125K
Master Business Analyst $177K
Lead Business Analyst $209K

Dataanalytiker
Median $120K
Programvareutviklingsleder
Manager $216K
Senior Manager $300K
Director $350K
Senior Director $470K
Dataforsker
Associate Data Scientist $136K
Data Scientist $150K
Principal Associate $173K
Master Data Scientist $210K
Lead Data Scientist $198K
Prosjektleder
Median $110K
Produktdesigner
Associate Product Designer $107K
Product Designer $113K
Principal Associate $144K

UX Designer

Mobildesigner

Finansanalytiker
Median $120K

Risikoanalytiker

Svindelanalytiker

Dataforskningsleder
Median $251K
Cybersikkerhetsanalytiker
Median $175K

Teknologirisiko Analytiker

Personalavdeling
Median $110K
Teknisk programleder
Senior TPM $201K
Lead TPM $233K
Rekrutterer
Median $120K
Løsningsarkitekt
Median $265K

Dataarkitekt

Cloud Security Architect

Risikokapitalist
Median $152K

Principal

Medarbeider

Stabssjef
Median $150K
Salg
Median $184K
Regnskapsfører
Median $100K

Teknisk Regnskapsfører

Ledelsesrådgiver
Median $118K
Forretningsoperasjoner
Median $177K
Kundeservice
Median $46K
Informasjonsteknolog (IT)
Median $158K
Markedsføring
Median $77.3K
Programleder
Median $65.8K
Senior Data Analyst
Median $124K
UX-forsker
Median $133K
Forretningsoperasjonsleder
Median $90.5K
Investeringsbankmann
Median $110K
Forretningsutvikling
Median $136K
Markedsføringsoperasjoner
Median $96K
Administrativ assistent
$65.5K
Bedriftsutvikling
$166K
Kundesuksess
$181K
Data Engineer
Median $130K
Finance
Median $130K
Grafisk designer
$109K
Senior Data Engineer
Median $136K
Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
Options

Hos Capital One er Options underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (33.30% årlig)

Ofte stilte spørsmål

Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Capital One er $149,509.

Andre ressurser