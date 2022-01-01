Selskapskatalog
Prudential Financial
Prudential Financial Lønninger

Prudential Financials lønn varierer fra $37,332 i total kompensasjon per år for en Salg på laveste nivå til $241,200 for en Markedsføringsoperasjoner på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Prudential Financial. Sist oppdatert: 11/28/2025

Programvareingeniør
12P $94.1K
11P $117K
10P $147K

Backend Programvareutvikler

Fullstack Programvareutvikler

Kvantitativ Utvikler

Datavitenskaper
9P $178K
10P $147K
11P $131K
Aktuar
Median $145K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Finansanalytiker
Median $80K
Forretningsanalytiker
Median $100K
Markedsføring
Median $165K
Produktleder
Median $178K
Prosjektleder
Median $130K
Programvareutviklingsleder
Median $210K
Forretningsutvikling
$110K
Dataanalytiker
$101K
Datavitenskap-leder
$161K
Personalavdeling
$118K
Informasjonsteknolog (IT)
$177K
Investeringsbankmann
$226K
Juridisk
$166K
Markedsføringsoperasjoner
$241K
Produktdesigner
Median $132K
Rekrutterer
Median $122K
Salg
$37.3K
Cybersikkerhetsanalytiker
$104K
Løsningsarkitekt
$117K
Teknisk programleder
$199K
Venturekapitalist
$109K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Prudential Financial er Markedsføringsoperasjoner at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $241,200. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Prudential Financial er $131,417.

Andre ressurser

