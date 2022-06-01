Bedrijvengids
Thrive Global
Thrive Global Salarissen

Thrive Global's salaris varieert van $126,500 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer aan de onderkant tot $418,000 voor een Product Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Thrive Global. Laatst bijgewerkt: 10/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Product Designer
Median $127K

UX Designer

Software Engineer
Median $204K
Product Manager
Median $418K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
Business Analist
$129K
Data Science Manager
$214K
Product Design Manager
$259K
Recruiter
$219K
Software Engineering Manager
$206K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Thrive Global is Product Manager met een jaarlijkse totale beloning van $418,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Thrive Global is $209,863.

