Bedrijvenoverzicht
Rally Health
Rally Health Salarissen

Het salarisbereik van Rally Health varieert van $89,445 in totale vergoeding per jaar voor een Personeelszaken aan de onderkant tot $321,300 voor een Data Wetenschapper aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Rally Health. Laatst bijgewerkt: 8/20/2025

$160K

Data Wetenschapper
$321K
Personeelszaken
$89.4K
Product Designer
Median $153K

Productmanager
Median $210K
Recruiter
$156K
Software Engineering Manager
Median $305K
Technisch Programma Manager
$219K
Vestigingsschema

25%

JAAR 1

25%

JAAR 2

25%

JAAR 3

25%

JAAR 4

Aandelen type
Options

Bij Rally Health zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vestigingsschema:

  • 25% wordt toegekend in de 1st-JAAR (12.50% halfjaarlijks)

  • 25% wordt toegekend in de 2nd-JAAR (12.50% halfjaarlijks)

  • 25% wordt toegekend in de 3rd-JAAR (12.50% halfjaarlijks)

  • 25% wordt toegekend in de 4th-JAAR (12.50% halfjaarlijks)

Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at Rally Health is Data Wetenschapper at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $321,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Rally Health is $210,000.

