Hinge Health
Hinge Health Salarissen

Hinge Health's salaris varieert van $48,540 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer in India aan de onderkant tot $353,225 voor een Product Design Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Hinge Health. Laatst bijgewerkt: 9/5/2025

$160K

Software Engineer
Median $175K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Software Engineering Manager
Median $240K
Product Manager
Median $232K

Business Operations
$142K
Business Operations Manager
$147K
Business Analist
$124K
Corporate Development
$271K
Data Analist
$133K
Data Scientist
$271K
Financieel Analist
$234K
Industrieel Designer
$261K
Informatietechnoloog (IT)
$75K
Marketing
$118K
Marketing Operations
$158K
Product Designer
$48.5K
Product Design Manager
$353K
Project Manager
$116K
UX Researcher
$207K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Hinge Health zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Hinge Health is Product Design Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $353,225. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Hinge Health is $166,550.

