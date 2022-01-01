Bedrijvengids
Blink Health
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Blink Health Salarissen

Blink Health's salaris varieert van $35,529 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in India aan de onderkant tot $504,161 voor een Data Science Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Blink Health. Laatst bijgewerkt: 10/10/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
IC4 $35.5K
IC5 $77K

Backend Software Engineer

Product Manager
Median $235K
Business Analist
$189K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Data Science Manager
$504K
Data Scientist
Median $150K
Product Designer
Median $165K
Software Engineering Manager
Median $275K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij Blink Health zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)

Heb je een vraag? Stel deze aan de community.

Bezoek de Levels.fyi community om in contact te komen met werknemers van verschillende bedrijven, carrièretips te krijgen, en meer.

Bezoek Nu!

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Blink Health is Data Science Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $504,161. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Blink Health is $177,025.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Blink Health

Gerelateerde Bedrijven

  • Rally Health
  • Nomad Health
  • Healthcare Bluebook
  • Postmates
  • Collective Health
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen