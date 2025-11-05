Snap Software Engineer Salarissen in United Kingdom

Software Engineer vergoeding in United Kingdom bij Snap varieert van £96.5K per year voor L3 tot £251K per year voor L5. Het mediane yearse vergoedinspakket in United Kingdom bedraagt in totaal £188K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Snap's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Vesting Schema Hoofdschema Alternatief 1 Alternatief 2 Alternatief 3 100 % JR 1 Aandelentype RSU Bij Snap zijn RSUs onderworpen aan een 1-jarig vesting schema: 100 % vest in het 1st - JR ( 8.33 % maandelijks ) Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3 % vest in het 2nd - JR ( 2.77 % maandelijks )

25 % JR 1 25 % JR 2 25 % JR 3 25 % JR 4 Aandelentype RSU Bij Snap zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema: 25 % vest in het 1st - JR ( 2.08 % maandelijks ) 25 % vest in het 2nd - JR ( 2.08 % maandelijks ) 25 % vest in het 3rd - JR ( 2.08 % maandelijks ) 25 % vest in het 4th - JR ( 2.08 % maandelijks ) Monthly vesting, no 1 year cliff

25 % vest in het 2nd - JR ( 2.08 % maandelijks )

25 % vest in het 3rd - JR ( 2.08 % maandelijks )

54 % JR 1 33 % JR 2 13 % JR 3 Aandelentype RSU Bij Snap zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema: 54 % vest in het 1st - JR ( 4.50 % maandelijks ) 33 % vest in het 2nd - JR ( 2.75 % maandelijks ) 13 % vest in het 3rd - JR ( 1.08 % maandelijks ) Monthly vesting, no 1 year cliff

33 % vest in het 2nd - JR ( 2.75 % maandelijks )

13 % vest in het 3rd - JR ( 1.08 % maandelijks ) Monthly vesting, no 1 year cliff

Wat is het vestigingsschema bij Snap ?

