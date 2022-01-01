Snap Salarissen

Bedrijvengids
Snap's salaris varieert van $61,215 in totale vergoeding per jaar voor een Trust and Safety in Australia aan de onderkant tot $1,472,985 voor een Software Engineering Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Snap. Laatst bijgewerkt: 9/6/2025

$160K

Software Engineer
L3 $200K
L4 $395K
L5 $562K
L6 $733K
L7 $816K

Machine Learning Engineer

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Networking Engineer

Quality Assurance (QA) Software Engineer

Production Software Engineer

Security Software Engineer

Virtual Reality Software Engineer

Research Scientist

Data Scientist
L3 $186K
L4 $364K
L5 $441K
Product Manager
L3 $274K
L4 $376K
L5 $537K
L6 $626K
L7 $809K

Software Engineering Manager
L5 $736K
L6 $666K
L7 $826K
L8 $1.47M
Technisch Programma Manager
L4 $305K
L5 $396K
L6 $520K
Sales
Median $235K

Account Executive

Account Manager

Product Designer
L3 $131K
L4 $289K
L6 $445K

UX Designer

Recruiter
L3 $146K
L4 $162K

Technical Recruiter

Marketing
L3 $182K
L4 $251K

Product Marketing Manager

Programma Manager
Median $260K
Accountant
Median $150K

Technical Accountant

Informatietechnoloog (IT)
Median $165K
Mechanisch Ingenieur
Median $352K
Business Analist
$90.5K
Business Development
$304K
Customer Service Operations
$79.9K
Data Analist
$144K
Data Science Manager
$302K
Financieel Analist
$234K
Hardware Engineer
$144K
Legal
$120K
Management Consultant
$377K
Marketing Operations
$176K
Optisch Ingenieur
$527K
Partner Manager
$643K
Product Design Manager
$570K
Project Manager
$98K
Cybersecurity Analist
$159K
Trust and Safety
$61.2K
Vesting Schema

100%

JR 1

Aandelentype
RSU

Bij Snap zijn RSUs onderworpen aan een 1-jarig vesting schema:

  • 100% vest in het 1st-JR (8.33% maandelijks)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.3%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Snap zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (2.77% maandelijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (2.77% maandelijks)

  • 33.3% vest in het 3rd-JR (2.77% maandelijks)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Snap zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

JR 1

33%

JR 2

13%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Snap zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 54% vest in het 1st-JR (4.50% maandelijks)

  • 33% vest in het 2nd-JR (2.75% maandelijks)

  • 13% vest in het 3rd-JR (1.08% maandelijks)

Monthly vesting, no 1 year cliff

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Snap is Software Engineering Manager at the L8 level met een jaarlijkse totale beloning van $1,472,985. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Snap is $302,575.

Andere Bronnen