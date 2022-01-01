Bedrijvenoverzicht
Roblox
Roblox Salarissen

Het salarisbereik van Roblox varieert van $19,386 in totale vergoeding per jaar voor een Grafisch Ontwerper aan de onderkant tot $1,200,556 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Roblox. Laatst bijgewerkt: 8/19/2025

$160K

Software Engineer
IC1 $222K
IC2 $333K
IC3 $422K
IC4 $512K
IC5 $793K
IC6 $740K
TD1 $1.2M

Machine Learning-ingenieur

Backend software-ingenieur

Full-Stack software-ingenieur

Netwerk-ingenieur

Quality Assurance (QA) Software-ingenieur

Productie software-ingenieur

Beveiligings software-ingenieur

Site Reliability-ingenieur

Videogame software-ingenieur

Productmanager
IC2 $236K
IC3 $352K
IC4 $365K
IC5 $555K
IC6 $712K
Recruiter
IC4 $198K
M1 $296K
M2 $289K

Technische recruiter

Product Designer
IC1 $182K
IC4 $357K
IC5 $477K

UX-ontwerper

Data Wetenschapper
IC3 $328K
IC4 $428K
IC5 $512K
Software Engineering Manager
IC1 $723K
IC5 $677K
IC6 $742K
Financieel Analist
Median $185K
Marketing
Median $260K
Administratief Medewerker
$141K
Business Analist
$161K
Data Science Manager
$564K
Grafisch Ontwerper
$19.4K
Personeelszaken
$281K
Informatietechnoloog (IT)
$275K
Product Design Manager
$467K
Programmamanager
$296K
Cyberbeveiligingsanalist
$318K
Technisch Programma Manager
$274K
Technisch Schrijver
$191K
Vertrouwen en Veiligheid
$228K
Venture Kapitalist
$653K
Vestigingsschema

33%

JAAR 1

33%

JAAR 2

33%

JAAR 3

Aandelen type
RSU

Bij Roblox zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vestigingsschema:

  • 33% wordt toegekend in de 1st-JAAR (8.25% driemaandelijks)

  • 33% wordt toegekend in de 2nd-JAAR (8.25% driemaandelijks)

  • 33% wordt toegekend in de 3rd-JAAR (8.25% driemaandelijks)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

JAAR 1

25%

JAAR 2

25%

JAAR 3

25%

JAAR 4

Aandelen type
RSU

Bij Roblox zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vestigingsschema:

  • 25% wordt toegekend in de 1st-JAAR (25.00% jaarlijks)

  • 25% wordt toegekend in de 2nd-JAAR (2.08% maandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 3rd-JAAR (2.08% maandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 4th-JAAR (2.08% maandelijks)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Roblox is Software Engineer at the TD1 level met een jaarlijkse totale vergoeding van $1,200,556. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Roblox is $332,693.

