Airbnb Salarissen

Airbnb's salaris varieert van $33,473 in totale vergoeding per jaar voor een Business Analist aan de onderkant tot $836,108 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Airbnb. Laatst bijgewerkt: 9/4/2025

$57K

Software Engineer
G7 $186K
G8 $309K
G9 $443K
G10 $587K
G11 $836K

Android Engineer

Mobile Software Engineer

Frontend Software Engineer

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Data Engineer

Data Scientist
L3 $224K
L4 $237K
L5 $345K
L6 $502K
L7 $827K
Product Manager
L4 $292K
L5 $434K
L6 $512K
L7 $724K

Product Designer
L6 $304K
L7 $201K
L8 $272K
L9 $406K
L10 $463K
L11 $706K

UX Designer

Software Engineering Manager
M1 $602K
M2 $765K
Recruiter
G8 $189K
G9 $209K

Technical Recruiter

Technisch Programma Manager
L5 $349K
L6 $499K
Financieel Analist
Median $301K
Project Manager
Median $200K
Marketing
Median $300K
Programma Manager
Median $330K
Business Analist
Median $33.5K
Data Analist
Median $157K
Legal
Median $275K

Legal Counsel

Sales
Median $100K
Data Science Manager
Median $620K
Administratief Assistent
Median $155K
Business Development
Median $130K
Informatietechnoloog (IT)
Median $230K
UX Researcher
Median $340K
Accountant
$190K

Technical Accountant

Business Operations
$349K
Business Operations Manager
$267K
Copywriter
$246K
Human Resources
$126K
Marketing Operations
$367K
Mechanisch Ingenieur
$295K
People Operations
$402K
Product Design Manager
$348K
Revenue Operations
$266K
Sales Engineer
$71.5K
Cybersecurity Analist
$117K
Vesting Schema

35%

JR 1

30%

JR 2

20%

JR 3

15%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Airbnb zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 35% vest in het 1st-JR (8.75% driemaandelijks)

  • 30% vest in het 2nd-JR (7.50% driemaandelijks)

  • 20% vest in het 3rd-JR (5.00% driemaandelijks)

  • 15% vest in het 4th-JR (3.75% driemaandelijks)

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Airbnb zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Airbnb zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Airbnb is Software Engineer at the G11 level met een jaarlijkse totale beloning van $836,108. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Airbnb is $301,000.

