Okta
Okta Salarissen

Okta's salaris varieert van $66,000 in totale vergoeding per jaar voor een Administratief Assistent aan de onderkant tot $868,333 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Okta. Laatst bijgewerkt: 9/17/2025

$160K

Software Engineer
Software Engineer 1 $172K
Software Engineer 2 $188K
Senior Software Engineer $223K
Staff Software Engineer $309K
Principal Software Engineer $351K
Architect $425K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Quality Assurance (QA) Software Engineer

Site Reliability Engineer

Software Engineering Manager
Manager $304K
Sr. Manager $354K
Director $392K
Sr. Director $868K
Product Manager
Product Manager $229K
Senior Product Manager $273K
Group Product Manager $339K

Marketing
Senior Marketing Manager $245K
Marketing Director $400K

Product Marketing Manager

Sales Engineer
Median $200K
Sales
Median $195K
Solution Architect
Median $213K

Cloud Security Architect

Technisch Programma Manager
Median $220K
Product Designer
Median $143K

UX Designer

Informatietechnoloog (IT)
Median $185K
Business Operations
Median $240K
Business Analist
Median $257K
Customer Service
Median $150K
Programma Manager
Median $249K
Recruiter
Median $166K
Administratief Assistent
Median $66K
Accountant
$310K

Technical Accountant

Business Operations Manager
$210K
Business Development
$76.5K
Chief of Staff
$169K
Customer Success
$149K
Data Analist
$213K
Data Scientist
$206K
Financieel Analist
$221K
Human Resources
$184K
Legal
$214K
Cybersecurity Analist
$145K
Technisch Accountmanager
$141K
Technisch Writer
Median $144K
UX Researcher
$118K
Vesting Schema

33.4%

JR 1

33.3%

JR 2

33.3%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Okta zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.4% vest in het 1st-JR (33.40% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 3rd-JR (33.30% jaarlijks)

No cliff

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Okta zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)

No cliff

Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at Okta is Software Engineering Manager at the Sr. Director level with a yearly total compensation of $868,333. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Okta is $213,060.

