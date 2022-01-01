Bedrijvengids
Twilio
Twilio Salarissen

Twilio's salaris varieert van $25,870 in totale vergoeding per jaar voor een Human Resources in Colombia aan de onderkant tot $623,924 voor een Software Engineer in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Twilio. Laatst bijgewerkt: 10/18/2025

Software Engineer
IC1 $148K
IC2 $217K
IC3 $279K
IC4 $493K
IC5 $582K
IC6 $624K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Data Engineer

Production Software Engineer

Product Manager
L2 $169K
L3 $225K
L4 $409K
L5 $328K
L6 $574K
Software Engineering Manager
M3 $267K
M4 $386K
M5 $543K
M6 $559K

Sales
L2 $174K
L3 $222K
L4 $264K
L5 $385K

Account Executive

Product Designer
L2 $127K
L3 $192K
L4 $236K
L5 $260K

UX Designer

Recruiter
L2 $112K
L3 $160K
L4 $180K
L5 $273K
Marketing
L3 $145K
L4 $241K
Data Analist
Median $142K
Sales Engineer
Median $256K
Data Scientist
Median $303K
Financieel Analist
Median $170K
Product Design Manager
Median $225K
Programma Manager
Median $189K
Business Analist
Median $150K
Customer Service
Median $96K
Project Manager
Median $248K
Accountant
$103K

Technical Accountant

Administratief Assistent
$175K
Business Operations
$272K
Business Operations Manager
$304K
Business Development
$246K
Chief of Staff
$195K
Customer Service Operations
$220K
Customer Success
$75.3K
Data Science Manager
$89.1K
Human Resources
$25.9K
Information Technologist (IT)
Median $108K
Legal
$151K
Marketing Operations
$207K
Revenue Operations
$221K
Cybersecurity Analyst
$231K
Solution Architect
$195K
Technical Account Manager
Median $220K
Technisch Programma Manager
$179K
Technisch Writer
$238K
UX Researcher
$126K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Twilio zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Twilio zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Twilio zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Twilio is Software Engineer at the IC6 level met een jaarlijkse totale beloning van $623,924. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Twilio is $220,710.

Andere Bronnen