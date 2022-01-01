Splunk Salarissen

Splunk's salaris varieert van $51,822 in totale vergoeding per jaar voor een Sales Engineer in Czech Republic aan de onderkant tot $733,000 voor een Product Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Splunk. Laatst bijgewerkt: 8/29/2025
Bij Splunk zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)
33.3% vest in het 2nd-JR (8.32% driemaandelijks)
33.3% vest in het 3rd-JR (8.32% driemaandelijks)
Bij Splunk zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)
