Splunk Salarissen

Splunk's salaris varieert van $51,822 in totale vergoeding per jaar voor een Sales Engineer in Czech Republic aan de onderkant tot $733,000 voor een Product Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Splunk. Laatst bijgewerkt: 8/29/2025

$160K

Software Engineer
P2 $171K
P3 $227K
P4 $300K
P5 $403K
P6 $726K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Quality Assurance (QA) Software Engineer

Site Reliability Engineer

Product Manager
P2 $189K
P3 $219K
P4 $261K
P5 $422K
P6 $652K
P7 $733K
Sales
P2 $121K
P3 $158K
P4 $245K
P5 $312K

Software Engineering Manager
M3 $366K
M4 $411K
M5 $563K
Product Designer
P2 $150K
P3 $218K
P5 $351K

UX Designer

Solution Architect
P4 $229K
P5 $282K

Data Architect

Cloud Security Architect

Data Scientist
Median $265K
Marketing
P2 $106K
P5 $268K
Technisch Programma Manager
Median $224K
Financieel Analist
Median $145K
Programma Manager
Median $170K
Sales Engineer
Median $51.8K
Informatietechnoloog (IT)
Median $157K
Recruiter
Median $141K
Technisch Writer
Median $145K
Project Manager
Median $156K
Cybersecurity Analist
Median $425K
Accountant
$252K

Technical Accountant

Business Operations Manager
$147K
Business Analist
Median $161K
Business Development
$63.3K
Chief of Staff
$371K
Customer Service
$229K
Data Analist
$167K
Human Resources
$249K
Management Consultant
$153K
Marketing Operations
$162K
Product Design Manager
$481K
Revenue Operations
$200K
Total Rewards
$241K
UX Researcher
$129K
Vesting Schema

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.3%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Splunk zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (8.32% driemaandelijks)

  • 33.3% vest in het 3rd-JR (8.32% driemaandelijks)

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Splunk zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Splunk is Product Manager at the P7 level met een jaarlijkse totale beloning van $733,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Splunk is $227,427.

Andere Bronnen