Bedrijvenoverzicht
Ingram Micro
Ingram Micro Salarissen

Het salarisbereik van Ingram Micro varieert van $10,091 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in India aan de onderkant tot $264,924 voor een Solution Architect in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Ingram Micro. Laatst bijgewerkt: 8/12/2025

$160K

Software Engineer
Median $10.1K
Product Designer
Median $168K

UX-ontwerper

Data Wetenschapper
Median $83.9K

Business Analist
$186K
Financieel Analist
$127K
Informatietechnoloog (IT)
$146K
Marketing
$101K
Productmanager
$83.6K
Projectmanager
$119K
Verkoop
$72.5K
Sales Ingenieur
$20.7K
Software Engineering Manager
$81K
Solution Architect
$265K
Technisch Programma Manager
$176K
UX Onderzoeker
$77.4K
Venture Kapitalist
$66.7K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Ingram Micro is Solution Architect at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $264,924. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Ingram Micro is $92,702.

