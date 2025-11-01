Product Designer vergoeding in United States bij Ingram Micro bedraagt $183K per year voor Principal Product Designer. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $165K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Ingram Micro's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/1/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Associate Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Inbegrepen FunctiesNieuwe Functie Indienen