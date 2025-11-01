Software Engineer vergoeding in India bij Ingram Micro varieert van ₹925K per year voor Software Engineer II tot ₹1.65M per year voor Senior Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in India bedraagt in totaal ₹1.11M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Ingram Micro's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/1/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Associate Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
