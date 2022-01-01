Bedrijvengids
Domo Salarissen

Domo's salaris varieert van $22,928 in totale vergoeding per jaar voor een Grafisch Designer aan de onderkant tot $183,000 voor een Product Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Domo. Laatst bijgewerkt: 10/14/2025

$160K

Software Engineer
Median $155K
Product Designer
Median $115K

UX Designer

Product Manager
Median $183K

Marketing
Median $183K
Administratief Assistent
$44.8K
Data Scientist
$125K
Grafisch Designer
$22.9K
Recruiter
$141K
Sales
$163K
Software Engineering Manager
$159K
Technisch Programma Manager
$77.4K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij Domo zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Domo is Product Manager met een jaarlijkse totale beloning van $183,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Domo is $140,700.

