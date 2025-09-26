Bedrijvengids
GovTech
GovTech Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Singapore bij GovTech bedraagt in totaal SGD 122K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor GovTech's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/26/2025

Mediaan Pakket
company icon
GovTech
AI Engineer
Singapore, SG, Singapore
Totaal per jaar
SGD 122K
Niveau
II
Basissalaris
SGD 102K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 20.2K
Jaren bij bedrijf
4 Jaren
Jaren ervaring
4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij GovTech?

SGD 211K

Full-Stack Software Engineer

Data Engineer

DevOps Engineer

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Software Engineer at GovTech in Singapore sits at a yearly total compensation of SGD 179,587. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at GovTech for the Software Engineer role in Singapore is SGD 105,221.

