Bedrijvengids
Coinbase
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Coinbase Salarissen

Coinbase's salaris varieert van $69,345 in totale vergoeding per jaar voor een Customer Service aan de onderkant tot $1,186,000 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Coinbase. Laatst bijgewerkt: 9/5/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
IC3 $206K
IC4 $258K
IC5 $398K
IC6 $556K
IC7 $748K
IC8 $1.19M

Frontend Software Engineer

Machine Learning Engineer

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Production Software Engineer

Crypto Engineer

Product Manager
IC3 $191K
IC4 $237K
IC5 $370K
IC6 $507K
IC7 $793K
Product Designer
IC3 $171K
IC5 $305K
IC6 $423K

Interaction Designer

UX Designer

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Data Scientist
IC3 $178K
IC4 $216K
IC5 $402K
IC6 $480K
Technisch Programma Manager
IC5 $314K
IC6 $366K
IC7 $476K
IC8 $933K
Software Engineering Manager
M6 $560K
M7 $772K
Cybersecurity Analist
IC4 $200K
IC5 $285K
IC7 $474K
Human Resources
IC5 $195K
IC6 $268K
IC7 $257K
Marketing
IC5 $200K
IC6 $270K

Product Marketing Manager

Programma Manager
IC4 $163K
IC5 $193K
Project Manager
IC5 $213K
IC6 $346K
Financieel Analist
Median $214K
Data Analist
Median $175K
Business Development
Median $477K
Legal
Median $526K
Informatietechnoloog (IT)
Median $240K
Data Science Manager
Median $380K
Administratief Assistent
$143K
Business Operations
$200K
Business Analist
$263K
Customer Service
$69.3K
Customer Service Operations
$135K
Customer Success
$352K
Management Consultant
$335K
Marketing Operations
$550K
Recruiter
$228K
Sales
$213K
Solution Architect
$219K

Data Architect

Cloud Security Architect

UX Researcher
Median $262K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Vesting Schema

100%

JR 1

Aandelentype
RSU

Bij Coinbase zijn RSUs onderworpen aan een 1-jarig vesting schema:

  • 100% vest in het 1st-JR (25.00% driemaandelijks)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Coinbase zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

Heb je een vraag? Stel deze aan de community.

Bezoek de Levels.fyi community om in contact te komen met werknemers van verschillende bedrijven, carrièretips te krijgen, en meer.

Bezoek Nu!

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Coinbase is Software Engineer at the IC8 level met een jaarlijkse totale beloning van $1,186,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Coinbase is $268,745.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Coinbase

Gerelateerde Bedrijven

  • Zillow
  • Upstart
  • SoFi
  • Compass
  • LendingClub
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen